Carnea benefică pentru creier. Recomandarea nutriționistului Mihaela Bilic: "O alegere ideală iarna"
Este și un „combustibil” pentru creier
Potrivit nutriționistului Mihaela Bilic, carnea albă de curcan nu doar că oferă proteine de calitate și vitamine esențiale, dar este și un „combustibil” pentru creier. Iată ce recomandă specialistul.
Pentru mulți dintre noi, mesele din sezonul rece sunt asociate cu alimente grele, bogate în grăsimi, care pot încetini digestia și starea de bine. Curcanul, în schimb, reușește să combine senzația de sațietate cu beneficiile metabolice și cognitive, oferind o soluție practică pentru meniuri sănătoase pe toată săptămâna.
Legătura dintre curcan și starea de bine
Mihaela Bilic subliniază că carnea de curcan conține triptofan, un aminoacid esențial care stă la baza producerii serotoninei, neurotransmițătorul responsabil pentru starea de bine și echilibrul emoțional.
„Curcanul, împreună cu alimente precum bananele sau prunele uscate, furnizează triptofan natural, ceea ce îl face o alegere ideală iarna, când corpul și mintea au nevoie de mai multă energie pozitivă”, explică nutriționistul.
Acest aspect îl transformă pe curcan într-un aliat pentru bună dispoziție și echilibrul mental, demonstrând că nu toate proteinele sunt doar „combustibil” pentru mușchi, ci și pentru creier.
Cum susține memoria
Pe lângă triptofan, carnea de curcan este bogată în tirozina, un alt aminoacid esențial implicat în sinteza dopaminei. Aceasta joacă un rol crucial în procesele cognitive, inclusiv memoria și atenția.
Un aport regulat de tirozină poate sprijini eficiența mentală, concentrându-se asupra activităților zilnice, iar consumul de curcan devine astfel o strategie naturală de stimulare a funcțiilor cerebrale, mai ales în perioadele de efort intelectual crescut.
Beneficii nutriționale și controlul greutății
Curcanul este o carne bogată în proteine (aproximativ 20–25% din conținut), cu un conținut redus de grăsimi (între 4 și 10%) și o gamă largă de vitamine și minerale. Există diferențe notabile între piept și pulpe:
Caloric, curcanul oferă între 170 și 210 kcal/100 g, fiind suficient de sățios pentru a menține senzația de plenitudine și contribuind la controlul greutății.
Un alt avantaj al curcanului este practicitatea sa culinară. Preparat integral, poate fi păstrat în frigider și consumat pe parcursul întregii săptămâni:
„Cu un curcan la cuptor, ai scăpat de gătit toată săptămâna”, subliniază Mihaela Bilic pe rețelele de socializare.
Această combinație de beneficii nutriționale, efecte cognitive și versatilitate culinară recomandă curcanul ca unul dintre alimentele-cheie ale sezonului rece, fie pentru cei care vor să slăbească, fie pentru cei care caută energie și concentrare pe parcursul zilei.
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News