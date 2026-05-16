Femeie de 74 de ani găsită spânzurată într-un parc din centrul Craiovei

O femeie în vârstă de 74 de ani a fost găsită, sâmbătă la prânz, spânzurată de un copac în Grădina 'Mihai Bravu', zona Agronomie, din municipiul Craiova, ea fiind resuscitată de echipajul SMURD ajuns la fața locului, însă se află într-o stare extrem de gravă.

Potrivit informării transmise de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, la fața locului s-au deplasat de urgență polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Craiova care au identificat persoana în cauză, o femeie, de 74 de ani, din Craiova.



'Imediat, polițiștii au tăiat sfoara și au coborât-o pe femeie, la fața locului ajungând și paramedicii SMURD care au început manevrele de resuscitare. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt', informează IPJ Dolj.



Potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență (SCJU) Craiova, dr. Cristina Geormăneanu, manevrele de resuscitare efectuate de echipajul SMURD au dat rezultat, însă femeia se află în comă profundă, iar prognosticul este rezervat.



'Pacienta a fost adusă în UPU a SCJU Craiova de către echipajul de terapie intensivă mobilă - SMURD Craiova cu stop cardiorespirator resuscitat. A fost admisă în aria de resuscitare a UPU, unde se află și în acest moment, primește îngrijiri medicale complexe, în paralel fiind investigată imagistic și biologic. Este în comă postanoxică, intubată și ventilată mecanic, prezintă un șanț adânc de spânzurare la nivelul regiunii cervicale, cu stare extrem de gravă. Prognosticul este rezervat', a transmis purtătorul de cuvânt al SCJU Craiova.