Caz neobișnuit: copil român de 9 ani, blocat în România după ce i s-a refuzat întoarcerea în Marea Britanie

Sursă: realitatea.net

Un băiat în vârstă de 9 ani, cu pașaport românesc, se află într-o situație dificilă după ce nu a mai fost lăsat să se întoarcă în Marea Britanie, țara în care s-a născut și a trăit până acum. Decizia autorităților de frontieră vine în contextul unor modificări legislative apărute după Brexit.

Refuz la aeroport, fără explicații clare inițial

Copilul, David Toropu, născut în Cardiff, a călătorit recent împreună cu familia în Veneția, unde a participat la un turneu de rugby. La întoarcere, mama sa a încercat să efectueze formalitățile pentru revenirea în Marea Britanie, însă copilului i-a fost refuzată îmbarcarea, arată un site online.

Potrivit familiei, motivul ar fi legat de lipsa unui statut de rezidență sau cetățenie clar definit pentru minor.

Schimbările legislative după Brexit, la baza problemei

Mama copilului, Christina Toropu, a explicat că a crezut că fiul său ar beneficia automat de cetățenie britanică, având în vedere că s-a născut după mai mulți ani de rezidență continuă a familiei în Regatul Unit.

Însă, modificările legislative intervenite după Brexit au schimbat regulile privind acordarea cetățeniei și a statutului de rezident, ceea ce a dus la această situație neașteptată.

Familie separată și drum forțat spre România

În urma incidentului de pe aeroport, familia a fost nevoită să se despartă. Tatăl copilului, rezident permanent în Marea Britanie, și fratele vitreg au reușit să se întoarcă, în timp ce David și mama sa au rămas inițial în Italia.

În lipsa unei soluții rapide, cei doi au decis să vină în România, unde copilul se află în prezent, așteptând clarificarea situației.

În prezent, familia încearcă să obțină documentele necesare pentru ca băiatul să poată reveni în Marea Britanie, țara pe care o consideră acasă. Cazul rămâne deschis, iar soluționarea lui depinde de clarificarea statutului legal al minorului în raport cu noile reglementări britanice.