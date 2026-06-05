Eugen Tomac, mesaj după incidentul din Constanța: „Este nevoie de vigilență și comunicare clară”
Eugen Tomac
Premierul desemnat Eugen Tomac a transmis un mesaj în care subliniază necesitatea creșterii vigilenței instituțiilor statului și a unei comunicări publice clare, în contextul intensificării incidentelor de securitate petrecute în țara noastră, cel mai recent dintre ele petrecându-se chiar astăzi, în Portul Constanța. Tomac afirmă că românii trebuie să aibă încredere în instituții și consideră esențială instalarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline.
Eugen Tomac a afirmat că România traversează o perioadă în care incidentele de securitate se înmulțesc, ceea ce poate alimenta "un sentiment de incertitudine" în rândul populației.
În acest context, premierul desemnat a subliniat că este necesar "ca nivelul de vigilență al instituțiilor statului să crească", împreună cu asumarea responsabilității de către factorii de decizie.
Totodată, Tomac a pledat pentru o comunicare publică mai clară și mai eficientă, care să nu lase loc apariției teoriilor conspiraționiste.
„Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor noștri”, a transmis acesta, salutând intervenția autorităților pentru izolarea zonei din Portul Constanța și menționând că nu au existat victime.
El a mai afirmat că formarea cât mai rapidă a unui Guvern cu puteri depline ar permite o gestionare mai eficientă și integrată a unor astfel de situații.
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