Publicat 20 nov. 2026, 15:51 Sursă dcnews

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat vineri, 20 noiembrie 2026, că se analizează posibilitatea ca fermierii să cumpere motorină fără accize și au fost pregătite două noi tipuri de credite cu dobândă fixă de 1,9%.

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