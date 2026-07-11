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Laurențiu Botin, mesaj pentru Lucian Mândruță după atacul la Realitatea PLUS: "Mâine-poimâine, poți fi tu în locul celui abuzat"
Publicat11 iul. 2026, 13:21
Actualizat11 iul. 2026, 13:24
SursăRealitatea PLUS
Laurențiu Botin condamnă atacurile lansate de Lucian Mîndruță la adresa Realitatea PLUS și a justiției! Moderatorul emisiunii 100% îi transmite jurnalistului că ar putea ajunge în aceeași situație precum cea a Televiziunii Poporului, victimă a unui abuz al sistemului. În consecință, spune Laurențiu Botin, nu este indicat să admitem astfel de situații și trebuie să reacționăm. Asta au făcut și reprezentanții Realitatea PLUS atunci când au mers în instanță cu decizia CNA de întrerupere a programului și au primit câștig de cauză.
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