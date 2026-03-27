Polițist găsit împușcat pe un câmp din Arad. Primele date indică o posibilă sinucidere

Un polițist în vârstă de aproximativ 40 de ani, din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, a fost găsit fără viață pe un câmp din localitatea Secusigiu.

Alerta a fost dată în jurul orei 15:00, printr-un apel la 112, iar la fața locului au intervenit de urgență polițiștii din Arad, împreună cu o echipă de cercetare.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Arad, primele verificări arată că bărbatul s-ar fi împușcat mortal, folosind un pistol. Ancheta este în desfășurare, însă până în acest moment nu există indicii care să sugereze implicarea unei alte persoane.

Surse neoficiale indică faptul că polițistul ar fi avut unele probleme de sănătate. Acesta nu era căsătorit și, conform datelor preliminare, nu existau semne că ar fi avut dificultăți la evaluările psihologice.

Cazul rămâne în atenția anchetatorilor, care continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.