Rusia susține că a doborât peste 600 drone ucrainene într-o singură noapte. Un centru logistic Wildberries, avariat VIDEO

Publicat 6 aug. 2026, 11:43 Sursă Realitatea.Net

Ministerul rus al Apărării a anunțat că a interceptat și distrus peste 600 drone ucrainene în timpul unui atac desfășurat în noaptea de miercuri spre joi asupra a 20 de regiuni ale Rusiei și a Peninsulei Crimeea anexate. Printre țintele vizate s-a numărat și un centru logistic al companiei Wildberries, care a fost ușor avariat.

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