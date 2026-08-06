Rusia susține că a doborât peste 600 drone ucrainene într-o singură noapte. Un centru logistic Wildberries, avariat VIDEO

Ministerul rus al Apărării a anunțat că a interceptat și distrus peste 600 drone ucrainene în timpul unui atac desfășurat în noaptea de miercuri spre joi asupra a 20 de regiuni ale Rusiei și a Peninsulei Crimeea anexate. Printre țintele vizate s-a numărat și un centru logistic al companiei Wildberries, care a fost ușor avariat.
Ministerul rus al Apărării susține că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 605 drone ucrainene în cursul nopții de miercuri spre joi. Potrivit autorităților ruse, atacurile au vizat 20 de regiuni ale Federației Ruse, precum și Peninsula Crimeea, anexată de Moscova în 2014.
„În cursul nopţii care a trecut, sisteme de apărare aeriană au interceptat şi distrus 605 drone aeriene ucrainene”, se arată în comunicatul Ministerului rus al Apărării.
Centru logistic al companiei Wildberries, lovit în regiunea Tver
Printre obiectivele vizate s-a aflat și un centru logistic al companiei Wildberries, una dintre cele mai mari platforme de comerț online din Rusia. Guvernatorul regiunii Tver, Vitali Koroliov, a anunțat pe Telegram că apărarea antiaeriană a respins atacul, însă fragmente provenite de la o dronă au avariat fațada clădirii.
„În urma căderii unor fragmente ale unei drone, faţada centrului logistic al Wildberries a fost uşor avariată”, a transmis oficialul rus. Potrivit acestuia, nicio persoană nu a fost rănită.
Atac masiv și în regiunea Iaroslavl
Autoritățile din regiunea Iaroslavl, aflată la aproximativ 250 de kilometri nord de Moscova, au raportat, de asemenea, un atac de amploare. Guvernatorul Mihail Ievraiev a declarat că apărarea antiaeriană a doborât 92 de drone, calificând operațiunea drept „cel mai masiv atac” asupra regiunii de la începutul războiului. Fragmentele căzute de la drone au provocat incendii la mai multe locuințe și au avariat autoturisme.
Potrivit autorităților ruse, de la mijlocul lunii iulie, Ucraina a atacat aproximativ 20 de instalații aparținând Wildberries, companie supranumită adesea „Amazonul rus”. Loviturile au vizat obiective situate în mai multe regiuni ale Rusiei, precum și în Crimeea anexată.
Atacurile cu rază lungă continuă pe fondul blocajului diplomatic
Atacul are loc în contextul în care războiul dintre Rusia și Ucraina continuă fără perspective imediate de reluare a negocierilor de pace.
În ultimele luni, ambele părți și-au intensificat atacurile cu drone și rachete asupra unor obiective aflate la mare distanță de linia frontului, operațiuni care au provocat tot mai frecvent victime și pagube materiale în zone civile.