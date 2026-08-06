Ministerul Energiei, apel către români să-și REDUCĂ VOLUNTAR consumul de energie. Măsură fără precedent în ultimele decenii

Ministerul Energiei a lansat un apel oficial către români să își reducă voluntar consumul de energie electrică pe parcursul întregii luni august, în contextul celei mai grave crize energetice din istoria recentă. Măsurile au caracter preventiv și urmăresc diminuarea presiunii asupra Sistemului Energetic Național, precum și reducerea riscului aplicării unor măsuri restrictive. O astfel de măsură n-a mai fost luată în ultimele patru decenii, de la întreruperile obligatorii impuse de Nicolae Ceaușescu.

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