Tragedie în Columbia: un avion cu peste 100 de persoane s-a prăbușit la scurt timp după decolare

Cel puțin 66 de oameni au murit luni, după ce un avion militar de transport s‑a prăbușit în Columbia. Aeronava, un C‑130 care avea la bord 128 de persoane, majoritatea soldați, s‑a prăbușit în provincia Putumayo, în sudul țării, aproape de granița cu Peru și Ecuador, la scurt timp după decolare.

Armata columbiană a anunțat că 66 de decese au fost confirmate până acum, zeci de răniți sunt tratați în spitale, iar patru persoane sunt în continuare dispărute. Imaginile surprinse la fața locului arată doar coada avionului rămasă intactă, în timp ce restul aeronavei era cuprins de flăcări și fum dens.

Presa americană scrie că soldații erau trimiși în zonă pentru a interveni împotriva unor grupări armate implicate în traficul de droguri. Autoritățile columbiene spun că încearcă să găsească rapid persoanele dispărute și să stabilească ce a provocat tragedia, conform presei straine.