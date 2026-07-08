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Trump aruncă în aer summitul NATO! „Sunt supărat pe Alianță” și anunță blocarea relațiilor comerciale cu o țară aliată

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 15:08

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut un discurs extrem de critic la summitul NATO de la Ankara, unde și-a exprimat nemulțumirea față de Alianță și a anunțat măsuri dure împotriva Spaniei, pe care a catalogat-o drept un partener neserios.

Trump: „Sunt supărat pe NATO”

În declarațiile făcute la reuniunea liderilor Alianței, liderul de la Casa Albă a spus că este dezamăgit de NATO și a acuzat organizația că nu răspunde așteptărilor sale în mai multe dosare sensibile.

Totodată, Trump a susținut că a dispus oprirea tuturor schimburilor comerciale cu Spania. „Nu vreau afaceri cu ei”, a afirmat președintele american, descriind Spania drept „un partener teribil” în cadrul NATO.

Groenlanda rămâne un punct de conflict

Donald Trump a revenit și asupra subiectului Groenlandei, despre care a spus că reprezintă o miză strategică majoră pentru Statele Unite.

„Groenlanda este o mare problemă pentru noi”, a declarat liderul american, reiterând ideea că teritoriul ar trebui să se afle sub controlul SUA.

Afirmațiile sale au fost respinse de premierul danez Mette Frederiksen, care a transmis din nou că Groenlanda „nu este de vânzare”.

Mesaj dur și pentru Iran

Trump a comentat și situația din Orientul Mijlociu, afirmând că înțelegerea privind încetarea ostilităților cu Iranul este, în opinia sa, încheiată.

„Cred că s-a terminat. Nu vreau să am de-a face cu ei, sunt oameni bolnavi”, a spus președintele SUA, referindu-se la liderii de la Teheran.

Declarațiile vin în contextul escaladării conflictului dintre cele două state, după atacurile americane asupra mai multor obiective din Iran și riposta anunțată de autoritățile iraniene, care susțin că au vizat baze militare americane din Kuweit și Bahrain.

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