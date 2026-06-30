AUR participă la evenimentele dedicate aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite ale Americii

O delegație a Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), condusă de prim-vicepreședintele partidului, profesorul Dan Dungaciu, se deplasează la Washington, D.C., pentru a participa la evenimentele organizate cu prilejul aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite ale Americii, în urma invitației primite din partea organizatorilor.
Programul include participarea la principalele manifestări comemorative organizate în capitala americană, inclusiv la evenimentele oficiale dedicate acestei aniversări.
Pentru AUR, această invitație reprezintă o confirmare a demersurilor desfășurate în plan internațional și continuarea dialogului dezvoltat în cadrul unor evenimente similare. Anterior, reprezentanții partidului au participat la manifestările dedicate aniversării independenței Statelor Unite organizate la Londra, precum și la evenimente desfășurate la Ambasada Statelor Unite din București.
Participarea la Washington se înscrie în direcția consolidării relațiilor externe și a dialogului cu partenerii occidentali, într-un context internațional caracterizat de provocări și incertitudini. În opinia AUR, politica externă și politica de securitate trebuie să reprezinte priorități permanente, iar România are nevoie de o prezență activă și de contacte solide cu partenerii săi strategici.
Totodată, AUR își reafirmă convingerea că reprezintă o alternativă la actuala guvernare, capabilă nu doar să formuleze principii politice, ci și să elaboreze și să implementeze politici publice.
Un alt obiectiv asumat de partid îl reprezintă consolidarea cooperării dintre formațiunile conservatoare și suveraniste din Europa. În acest sens, AUR continuă dialogul cu parteneri politici europeni și susține dezvoltarea unor formate de colaborare pe termen mediu și lung, menite să faciliteze coordonarea inițiativelor comune.
În cadrul vizitei la Washington, delegația AUR va avea întâlniri cu membri ai Congresului Statelor Unite, reprezentanți ai unor instituții americane, ai mediului academic și ai organizațiilor neguvernamentale. Discuțiile vor viza dezvoltarea parteneriatelor, schimbul de experiență și consolidarea relațiilor dintre partenerii români și americani.
Pe durata vizitei, reprezentanții AUR vor informa constant opinia publică cu privire la activitățile desfășurate și la întâlnirile programate.
AUR transmite, cu această ocazie, felicitări poporului american cu prilejul aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite și își reafirmă susținerea pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026