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Bolojan vrea să-l demită pe ministrul Justiției pentru ca USR să acapareze controlul total asupra justiției

Bolojan vrea să-l demită pe ministrul Justiției pentru ca USR să acapareze controlul total asupra justiției

Bolojan vrea să-l demită pe ministrul Justiției pentru ca USR să acapareze controlul total asupra justiției

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 12 dec. 2025, 08:47

Mutare halucinantă pe scena politică

Mutare halucinantă pe scena politică. Potrivit unor surse Realitatea Plus, premierul Ilie Bolojan ar plănui demiterea ministrului PSD al Justiției, pentru ca fotoliul să fie ulterior ocupat de reprezentanții USR.

Există un plan ca ministrul Justiției să fie schimbat, iar în locul său să preia interimatul premierul Bolojan, pentru ca apoi mandatul să fie înaintat celor de la USR.

Interesant este că aceste dezvăluiri apar în condițiile în care trei miniștri USR au fost recent în centrul unor scandaluri uriașe; Ionuț Moșteanu a demisionat în urma controverselor privind studiile sale și informațiile false din CV, Diana Buzoianu este protagonista crizei apei potabile din trei județe, iar reprezentanta USR de la Externe, Oana Țoiu, este percepută drept un obstacol în calea reglementării relațiilor cu Statele Unite și administrația Trump.

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