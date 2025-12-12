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Politica· 1 min citire
Bolojan vrea să-l demită pe ministrul Justiției pentru ca USR să acapareze controlul total asupra justiției
Bolojan vrea să-l demită pe ministrul Justiției pentru ca USR să acapareze controlul total asupra justiției
Mutare halucinantă pe scena politică
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