Advertising
Politica· 2 min citire
George Simion, mesaj crucial înainte de alegeri: ”Este șansa de a da acest Guvern jos”
George Simion, mesaj crucial înainte de alegeri: ”Este șansa de a da acest Guvern jos”
"Sunt multe presiuni, sunt foarte mulți oameni care ar vrea să ne dezicem"
Citește și
- 13:17Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Nicușor Dan exclude opoziția de la consultări și încearcă să vândă drept reformă un Cod al urbanismului care birocratizează și mai mult România”
- 12:44CCR, decizie așteptată în disputa lui Ilie Bolojan cu Justiția pe salariile magistraților
- 12:34De ce ajutorul Ucrainei poate să rămână secretizat? Toni Neacșu: „Guvernul Bolojan e acoperit de lege!”
- 12:14Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Greva din Sănătate este strigătul de disperare al celor care salvează vieți, după tăierile impuse de actualul Guvern”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News