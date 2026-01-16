Ilie Bolojan, pus la zid chiar de proprii lideri din PNL din cauza măsurilor fiscale draconice: „Sunt alternative, nu doar taxe și tăieri!”
Ilie Bolojan, pus la zid chiar de proprii lideri din PNL din cauza măsurilor fiscale draconice: „Sunt alternative, nu doar taxe și tăieri!”
Ilie Bolojan, pus la zid de lideri din propriul său partid
În interiorul PNL cresc tensiunile față de deciziile luate de premierul Ilie Bolojan, actualul lider al partidului. Mai mulți politicieni importanți din cadrul formațiunii contestă măsurile de austeritate adoptate de guvern, despre care spun că afectează direct comunitățile locale și pun presiune pe administrațiile din teritoriu.
Printre vocile critice se numără și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Acesta afirmă că populația nu ar trebui să îi considere responsabili pe primari pentru majorarea taxelor și impozitelor locale, întrucât schimbările au fost decise la nivel guvernamental. Administrațiile locale, spune el, au fost puse în situația de a suporta consecințele și de a explica oamenilor decizii pe care nu le-au luat.
Ilie Bolojan, pus la zid de lideri din propriul său partid
Tuma atrage atenția că există și alte modalități de a crește veniturile statului, precum stimularea investițiilor, dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă, nu doar majorări de taxe și tăieri bugetare. În opinia sa, una dintre cele mai mari probleme este lipsa de predictibilitate: autoritățile locale nu știu cum își vor construi bugetele, deoarece nu este clar ce cote din impozitul pe venit și TVA vor primi, conform informațiilor furnizate de Realitatea Plus.
De asemenea, faptul că Ilie Bolojan nu comunică deloc cu reprezentanții administrațiilor locale, amplifică și mai mult nemulțumirile și tensiunile. Lideri din teritoriu susțin că nu a existat o consultare serioasă înainte de adoptarea măsurilor, ceea ce adâncește ruptura internă din partid.
Citește și:
- 10:53 - Mesaj de la Ilie Bolojan: performanțele elevilor la FIRST Tech Challenge și succesul lui Cristi Chivu, motive de mândrie națională
- 10:05 - Răsturnare de situație: Partidul UNIT nu mai susține moțiunea împotriva Guvernului Ilie Bolojan, deși a semnat-o
- 09:49 - Numărătoarea inversă a început: doar o zi până la votul pe moțiunea pentru debarcarea lui Bolojan
- 09:36 - Vladimir Putin își întărește securitatea pe fondul temerilor de complot. Ce restricții au primit apropiații liderului de la Kremlin
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News