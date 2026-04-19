Ion Cristoiu: „Încăpățânarea lui Bolojan aruncă țara în criză!”

Sursă: Realitatea.net

Ion Cristoiu, analistul REALITATEA PLUS, susține că încăpățânarea lui Ilie Bolojan va arunca România într-o criză fără precedent.

Asta pentru că nu vrea să demisioneze din funcția de premier, deși nu este agreat de PSD, partid care are majoritate în Parlament, spune Cristoiu.

Totodată, maestrul spune că măsurile sărăciei impuse de acesta arată „disprețul față de români”.

Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan trebuie să demisioneze!”

„Normal ar fi fost să demisioneze și să fie înlocuit cu cineva agreat și de PSD, pentru că era vorba de o coaliție în care PSD totuși are majoritatea parlamentară. În 2–3 zile lucrurile se rezolvau și România mergea mai departe. Lăsând la o parte faptul că era nevoie de această schimbare, pentru că s-ar fi pus capăt unui „bolojanism”, ca să zic așa, unei politici de dușmănie față de români, manifestată de gașca lui Bolojan. El, săracul, este șeful – un șefuleț trimis de o gașcă. Am înțeles, bun. Dar chiar dacă Ilie Bolojan ar fi fost cel mai bun premier din lume, totuși, până la urmă, nu poate sta stabilitatea unei țări într-un om.

Ne-a anunțat însă domnul Ilie Bolojan că nu demisionează, că va face un guvern care va dura 45 de zile, din 45 în 45 de zile. Deci asta va fi. Eu nu sunt prăpăstios. Nu-mi vine să cred că, în locul unei soluții simple, se alege o criză politică. Adică, în loc să se evite o criză politică prin plecarea lui Ilie Bolojan și a găștii lui – pentru că e clar că PNL nu va putea să-l răstoarne – ne îndreptăm către o criză politică ce ar fi putut fi evitată.”, a zis analistul - Ion Cristoiu.