Comisia Europeană cere eliminarea controalelor la frontierele interne în mai multe state din spațiul Schengen

Comisia Europeană a transmis marți o recomandare către mai multe state europene care au reintrodus controale la frontierele interne, solicitând eliminarea treptată a acestor măsuri și consolidarea cooperării regionale pentru gestionarea problemelor de securitate și migrație.

Potrivit AFP, Bruxelles-ul consideră că verificările la granițele interne ale spațiului Schengen ar trebui să rămână excepționale și temporare, fiind justificate doar în situații care implică amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității naționale.

În ultimii ani, mai multe state europene, printre care Austria, Germania, Franța, Italia, Danemarca, Țările de Jos, Slovenia și Suedia, au decis să introducă sau să prelungească astfel de controale, invocând riscuri legate de imigrația ilegală sau de amenințările teroriste. Măsuri similare au fost adoptate și de Norvegia, stat asociat spațiului Schengen.

Executivul european atrage atenția că aceste restricții afectează unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene, libera circulație a persoanelor, și generează dificultăți pentru cetățenii care traversează zilnic granițele pentru muncă sau alte activități.

În locul controalelor sistematice la frontieră, Comisia propune o serie de instrumente considerate mai eficiente, inclusiv verificări polițienești punctuale, utilizarea tehnologiilor biometrice mobile și sisteme moderne de monitorizare a vehiculelor.

Bruxelles-ul mizează și pe efectele noului Pact european privind azilul și migrația, care urmează să ofere statelor membre mecanisme suplimentare pentru gestionarea fluxurilor migratorii și pentru combaterea deplasărilor neautorizate în interiorul spațiului Schengen.

Prin această recomandare, Comisia Europeană încearcă să reducă numărul controalelor interne și să readucă în prim-plan funcționarea normală a spațiului Schengen, unul dintre cele mai importante proiecte de integrare europeană.