Ministrul Culturii a anunțat lansarea unui program-pilot destinat susținerii și promovării culturii rome

Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, a anunțat, marți seara, la sediul ministerului, lansarea unui program-pilot dedicat susținerii și promovării culturii rome, proiect care va fi derulat de Teatrul Muzical 'Ambasadorii'.
'Acum suntem într-o situație interesantă, suntem în fața unor provocări pe care le tot amânăm, din varii motive, din ce în ce mai obiective sau mai puțin obiective, în primul rând de lipsa unei voințe, inclusiv politice, nu în ultimul rând de lipsa de resurse, anume anumite componente din strategia națională pentru romi, inclusiv acel deziderat care ar avea un termen 2027, de a avea o instituție publică de spectacol care să se se adreseze comunității rome, în general, și să valorifice tot ce înseamnă creația contemporană, artele spectacolului, artele vizuale, evident în limbaje spectaculare, muzica și tot ceea ce ține de această imensitate drumeție care este parte integrantă a culturii din România', a spus ministrul Culturii.
'În momentul de față, în contextul pe care-l știm cu toții, pe care-l trăim zi de zi, nu am nicio șansă să spun că voi propune sau că cineva va accepta o propunere de a crea acum o instituție publică de spectacole sub auspiciile Ministerului Culturii, minister care nu este în stare să-și gestioneze instituțiile deja existente', a precizat acesta.
'Am stat de vorbă cu domnul director general interimar Cătălin Petrescu și ne-am gândit la două-trei posibile mutări. Una ar fi aceea de a face un program-pilot', a mai spus ministrul.
Programul-pilot propune participarea și reprezentarea artiștilor romi în distribuțiile și echipele de lucru ale teatrului; promovarea, prin producții artistice dedicate a patrimoniului cultural și identitar rom, a memoriei genealogice și familiale și a contribuției comunităților rome la dezvoltarea societății și culturii românești; organizarea, în pregătirea producțiilor artistice, de workshopuri, conferințe, sesiuni de tip open stage și alte activități de explorare și dezvoltare artistică; integrarea rezultatelor cercetărilor relevante pentru istoria, cultura și patrimoniul romilor în dezvoltarea producțiilor și programelor artistice ale teatrului.
De asemenea, programul propune formarea de specialiști în artele spectacolului și dezvoltarea practică a competențelor care țin de întregul ecosistem teatral, explorarea și reinterpretarea contemporană a patrimoniului cultural rom; invitarea unor companii și producții ale artiștilor romi sau dedicate experiențelor, culturilor și creației rome, din România și din străinătate.