MOȚIUNEA DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA GUVERNULUI BOLOJAN, PREZENTATĂ JOI ÎN PARLAMENT

Moțiunea de cenzură depusă de parlamentarii AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan va fi prezentată joi, începând cu ora 10:00, în plenul Parlamentului.

Intitulată „Au ruinat țara și acum îi obligă pe români să achite nota de plată – afară cu Guvernul ipocrit”, moțiunea este un răspuns al opoziției la asumarea răspunderii de către Executiv pe primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.

Pentru a permite desfășurarea procedurii, sesiunea extraordinară a Parlamentului a fost prelungită până pe 14 iulie, când moțiunea va fi dezbătută și supusă votului. Demersul este susținut de parlamentari din AUR, S.O.S. România, POT, precum și de aleși neafiliați.

Dacă moțiunea va fi adoptată cu votul majorității deputaților și senatorilor, Guvernul Bolojan va fi demis. În caz contrar, măsurile fiscale pe care Executivul și-a asumat răspunderea vor intra automat în vigoare.





