Nicușor Dan este aproape sigur că moțiunea va trece. Singura soluție este ca Bolojan să facă pasul înapoi – SURSE

Sursă: realitatea.net

Președintele Nicușor Dan ar fi transmis jurnaliștilor, potrivit unor surse dinspre Cotroceni, că șansele ca moțiunea de cenzură să treacă sunt foare mari și sunt recunoscute inclusiv de lideri din PNL. Mai mult, în interiorul partidului s-ar contura un curent favorabil rămânerii la putere, ceea ce ar lăsa ca singură variantă politică înlocuirea premierului Ilie Bolojan.

Potrivit informațiilor obținute de Realitatea Plus dinspre administrația prezidențială, ar fi de așteptat ca moțiunea să treacă și că, de vreme ce o importantă grupare din PNL ar opta pentru a rămâne la guvernare, se conturează aproape clar ideea că Ilie Bolojan trebuie să facă un pas înapoi.

De asemenea, după moțiunea de marți, președintele Nicușor Dan ar urma să continue dialogul cu liderii politici , însă la nivel informal, pentru a „vedea cum se așează lucrurile.”

În acest scenariu, consultările formale ar urma să fie convocate abia după ce partidele își clarifică pozițiile.

În ceea ce privește PNL, sursele dinspre președinție susțin că, din discuțiile de până acum, se conturează o preferință majoritară pentru menținerea la guvernare, arată Realitatea Plus.