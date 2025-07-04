REAȚIA LUI FLORIAN COLDEA DUPĂ CE A FOST TRIMIS ÎN JUDECATĂ: „VOI FACE TOATE DEMERSURILE PENTRU A-MI DEMONSTRA NEVINOVĂȚIA”
Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, reacționează oficial după ce a fost trimis în judecată de DNA. Prin avocatul său, Coldea susține că este nevinovat și acuză „abateri grave” în anchetă.
Coldea afirmă că procurorul de caz ar fi încălcat normele legale, a acționat părtinitor și a urmărit să confirme o narativă falsă – cea a „statului paralel” – în complicitate cu denunțătorul și presa. Fostul general spune că a sesizat mai multe instituții cu privire la presupusele abuzuri ale procuroarei Iorga Moraru.
„Dosarul este o construcție artificială, fără probe directe, bazat pe prezumții și suspiciuni”, susține Coldea, care neagă că ar fi luat vreun ban din circuitul financiar invocat. Acesta reclamă și transmiterea de informații confidențiale către presă, precum și presiuni publice asupra martorilor.
În replică la toate acuzațiile DNA – trafic de influență, grup infracțional organizat, spălare de bani – Coldea spune că va folosi toate căile legale pentru a-și dovedi nevinovăția. „Am respectat legea și principiile statului de drept, în toată cariera mea.”
Sursa: Newsinn
