Bacteriea Klebsiella pneumoniae se răspândește accelerat în spitalele din Europa, provocând infecții greu de tratat. Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), unele tulpini nu mai răspund la antibiotice.
Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a semnalat o creștere îngrijorătoare a cazurilor de infecții cu Klebsiella pneumoniae în spitalele europene. Această bacterie intestinală poate provoca infecții severe, inclusiv ale sângelui, fiind transmisă ușor între pacienți în mediul spitalicesc.
Potrivit datelor prezentate în raportul ECDC, rata mortalității asociată acestor infecții grave este estimată între 40% și 70%. Christian Giske, coordonatorul activității privind rezistența antimicrobiană din cadrul agenției europene, a descris situația Klebsiella drept „cea mai mare îngrijorare” dintre datele analizate în ultimul an.
Europa nu atinge obiectivele UE pentru 2030
Deși Uniunea Europeană și-a propus reducerea infecțiilor cu 5% până în 2030, continentul se confruntă cu o creștere a cazurilor. În contrast, măsurile luate împotriva altei bacterii rezistente, MRSA, au dat rezultate: în 2025, numărul infecțiilor sanguine provocate de aceasta a scăzut cu 19% față de 2019, depășind obiectivul UE de reducere cu 15%.
Situația este diferită pentru E. coli rezistentă la antibiotice. În perioada 2019-2025, Europa a înregistrat o creștere de 16,4% a infecțiilor, în loc de reducerea de 10% țintită pentru 2030.
Rezistența antimicrobiană și soluții
Rezistența antimicrobiană provoacă anual aproximativ 35.000 de decese în Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia. Una dintre cauze principale este utilizarea excesivă a antibioticelor. Consumul acestora în UE a scăzut cu doar 5% între 2019 și 2025, departe de ținta de reducere cu 20% stabilită pentru 2030.
Specialiștii subliniază că măsurile de igienă aplicate pentru alte bacterii pot fi insuficiente pentru Klebsiella, care poate rezida în organism. ECDC avertizează necesitatea aplicării unor măsuri stricte de prevenire, inclusiv igiena mâinilor și dezinfectarea suprafețelor.
Pentru combaterea fenomenului, se propun investiții în cercetare pentru dezvoltarea de noi antibiotice și utilizarea supravegherii genomice pentru identificarea rapidă a focarelor de infecție. Noua legislație farmaceutică europeană, care urmează să fie semnată în decembrie, include măsuri pentru stimularea industriei farmaceutice.