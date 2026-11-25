Publicat 25 nov. 2026, 10:53 Actualizat 25 nov. 2026, 10:55

De ce ne tremură pleoapa uneori, fără să vrem? În ediția de astăzi a emisiunii „Realitatea Medicală”, cu Nicole Păcuraru, aflăm ce este miochimia palpebrală, care sunt cauzele ce declanșează aceste contracții involuntare și când ar trebui să ne adresăm medicului. De la stres și oboseală până la consumul excesiv de cafeină, află ce semnale îți transmite organismul și cum poți reduce acest fenomen.

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