A dat bani cu camătă de 30 de milioane! Om de afaceri din Prahova, în fața judecătorilor
Un om de afaceri din județul Prahova, cunoscut în domeniul panificației și proprietar al unei firme care a derulat contracte cu instituții publice, inclusiv prin programul guvernamental „Laptele și cornul”, a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de camătă.
A dat bani cu camătă de 30 de milioane! Om de afaceri din Prahova, în fața judecătorilor
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, bărbatul ar fi acordat, de-a lungul mai multor ani, împrumuturi cu dobândă ridicată, disimulate prin contracte comerciale și împrumuturi fictive. Valoarea totală a sumelor oferite astfel ar ajunge la aproximativ 152 de milioane de lei, echivalentul a aproape 30 de milioane de euro.
Anchetatorii susțin că aceste operațiuni au fost ascunse sub aparența unor tranzacții legale, însă în realitate aveau scopul de a genera profituri nejustificate din dobânzi.
Surse judiciare au declarat că persoana trimisă în judecată este administratorul unei societăți de panificație care, de-a lungul timpului, a furnizat produse de panificație pentru unități școlare din Prahova, în cadrul programului „Laptele și cornul”. Dosarul urmează să fie analizat de instanță, care va decide dacă acuzațiile formulate de procurori se confirmă.
„În fapt, s-a reţinut că, inculpatul G.G., în calitate de administrator al inculpatei S.C. D.G. S.R.L., împreună cu aceasta din urmă, în perioada decembrie 2020 - octombrie 2023, au oferit unei alte persoane juridice mai multe împrumuturi de bani (respectiv suma totală de 151.899.018,18 lei sub forma a 39 de contracte de cesiune de creanţă) pentru care a pretins şi a perceput dobândă (a pretins suma totală de 46.064.492,73 lei şi a perceput suma totală de 33.880.566,04 lei) fără a avea autorizaţie în acest sens”, informează, miercuri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, care anunţă trimiterea în judecată a inculpatului.