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BAC 2026: Proba la Matematică/Istorie, amânată din cauza codului roșu de caniculă valabil astăzi

Școală

Școală

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 30 iun. 2026, 07:24

Ministerul Educației a decis amânarea probei obligatorii a profilului de la Bacalaureat 2026, la disciplinele Matematică sau Istorie, din cauza codului roșu de caniculă valabil astăzi, marți, 30 iunie. Examenul, programat inițial pentru ziua de azi, va fi susținut mâine, miercuri, 1 iulie.

Motivul amânării

Decizia a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind una cu caracter excepțional, luată în urma prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie, când este în vigoare cod roșu de caniculă. Ministerul a precizat că s-a avut în vedere, cu prioritate, protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, dar și asigurarea unor condiții mai bune de examinare.

Calendarul rămâne neschimbat pentru celelalte probe

Ministerul precizează că toate celelalte probe și etape ale examenului național de Bacalaureat se vor desfășura conform calendarului deja stabilit, singura modificare vizând proba scrisă la Matematică/Istorie. Astfel, ziua de azi, 30 iunie, rămâne zi de pauză, ca măsură de protecție împotriva caniculei, urmând ca mâine, 1 iulie, să se desfășoare proba obligatorie a profilului, iar joi, 2 iulie, proba la alegere a profilului și specializării. Afișarea primelor rezultate rămâne programată pentru 7 iulie 2026.

VEZI Anunțul Ministerului Educației

Ministerul Educației a impus măsuri speciale pentru susținerea Bacalaureatului 2026, precum asigurarea apei potabile, săli ventilate și prezența asistenței medicale, având în vedere avertizările meteo de caniculă, cea mai mare parte a României fiind sub cod roșu. Avertizarea de cod roșu se menține pe parcursul zilei de astăzi, candidații urmând să susțină proba amânată abia mâine, în condiții meteo mai favorabile.

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