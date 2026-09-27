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Bărbat grav rănit după ce un tractor s-a răsturnat la Cristian
FOTO: Arhivă
Publicat27 sept. 2026, 15:22
Actualizat27 sept. 2026, 17:18
Accidentul s-a produs la ieșirea din localitate, iar victima a avut nevoie de intervenția echipajelor medicale.
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