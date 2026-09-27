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Bărbat grav rănit după ce un tractor s-a răsturnat la Cristian

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat27 sept. 2026, 15:22
Actualizat27 sept. 2026, 17:18

Accidentul s-a produs la ieșirea din localitate, iar victima a avut nevoie de intervenția echipajelor medicale.

Un accident grav s-a produs duminică la ieșirea din localitatea Cristian, județul Sibiu, unde un tractor s-a răsturnat, iar un bărbat a fost rănit. Echipajele de intervenție au fost solicitate pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației de la locul incidentului.

Intervenție pentru salvarea victimei

Bărbatul implicat în accident a suferit răni grave, potrivit informațiilor disponibile în cursul zilei de duminică. Personalul medical a intervenit pentru stabilizarea victimei și acordarea îngrijirilor necesare.

Autoritățile vor stabili dacă accidentul a fost provocat de o problemă tehnică, de condițiile terenului, de o manevră a conducătorului sau de alți factori. Ancheta și evaluarea medicală ulterioară vor clarifica atât cauzele producerii incidentului, cât și starea exactă a persoanei rănite.

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