Bilanț DSU: peste 20 de copaci căzuți și 40 de mașini avariate, în urma furtunilor de ieri, în șase județe

Fenomenele hidrometeorologice severe care au lovit luni România au lăsat în urmă pagube semnificative în nouă localități din șase județe, conform unui bilanț transmis de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).
Potrivit datelor oficiale, în intervalul orar 08:00 – 21:00 din data de 29 iunie 2026, efectele furtunilor s-au resimțit în localități din județele Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș și Vrancea.
Intervenții ample ale echipajelor de urgență
Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a gestiona consecințele vremii nefavorabile, acționând pe mai multe fronturi simultan. Forțele de intervenție au îndepărtat elemente de construcție desprinse de la 36 de imobile și au degajat 25 de copaci, precum și un stâlp de electricitate, prăbușiți pe carosabil. În urma fenomenelor meteo, 40 de autoturisme au fost avariate.
"În data de 29.06.2026, în intervalul 08:00 - 21:00, s-au înregistrat efecte în nouă localități din șase județe - Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș și Vrancea. Forțele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la 36 imobile, degajarea a 25 copaci și 1 stâlp de electricitate prăbușiți pe carosabil, fiind avariate 40 autoturisme", informează DSU.
O persoană, extrasă de sub un acoperiș prăbușit la Târgoviște
Cel mai grav incident raportat a avut loc în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, unde echipajele de salvare au intervenit pentru extragerea unei persoane surprinse sub un acoperiș prăbușit.
Victima a fost transportată la spital, fiind conștientă în momentul preluării, iar medicii au constatat că aceasta a suferit traumatisme minore.
Autoritățile continuă monitorizarea situației, iar echipajele de intervenție rămân pregătite pentru eventuale solicitări suplimentare, pe fondul instabilității atmosferice manifestate la nivel național.
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