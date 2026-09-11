Când vor putea intra locatarii în blocul din Rahova să-și recupereze bunurile. Anunțul Primăriei Capitalei

Primăria Capitalei anunță că evaluarea clădirii a fost finalizată, iar lucrările urmează să fie reluate după validarea raportului tehnic.
Locatarii blocului din Rahova afectat de explozia produsă în octombrie 2025 vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile după finalizarea lucrărilor de punere în siguranță a imobilului.
Lucrările pot începe după 15 septembrie
Specialiștii au verificat atât blocul afectat de explozie, cât și cele cinci scări de bloc din imediata apropiere. În total, au fost inspectate 270 de apartamente, iar fisurile și eventualele deformări ale construcțiilor au fost fotografiate și măsurate.
Raportul de monitorizare are peste 500 de pagini și a fost predat dirigintelui de șantier. Documentul urmează să fie validat până pe 15 septembrie, după care autoritățile vor putea emite ordinul de începere a lucrărilor de punere în siguranță.
Operațiunile sunt necesare înainte ca oamenii să poată reveni în imobil, chiar și temporar.
Procurorii vor intra primii în clădire
Accesul locatarilor nu se va face imediat după începerea lucrărilor. După punerea în siguranță a imobilului și recepția acestei etape, clădirea va putea fi deschisă controlat.
Primii care vor intra în bloc vor fi procurorii, pentru continuarea cercetărilor legate de explozie. Ulterior, locatarii vor putea intra pe rând, sub coordonarea și cu sprijinul echipajelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență.
„Intrarea în imobil se va face cu acordul ISU, în baza recepţiei punerii în siguranţă a imobilului”, a explicat primarul general Ciprian Ciucu.
Oamenii vor putea recupera documente și obiecte de valoare
Locatarii evacuați așteaptă de aproape un an să poată reveni în apartamente pentru a-și recupera actele, hainele și obiectele personale rămase în locuințe.
Lucrările de punere în siguranță ar urma să dureze aproximativ 50 de zile după începerea efectivă a intervenției. Abia după finalizarea acestei etape și după obținerea acordului ISU va fi permis accesul controlat în clădire.
În paralel, autoritățile vor decide, pe baza expertizelor tehnice, dacă partea de imobil rămasă în picioare poate fi consolidată sau dacă va fi necesară demolarea acesteia.