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Pedeapsă definitivă pentru Toto Dumitrescu, după accidentul din 2025
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu a rămas și fără dreptul de a conduce pentru o perioadă de trei ani, în urma deciziei Curții de Apel București.
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