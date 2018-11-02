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Cozmin Gușă, despre amnistie şi graţiere: "Sunt de acord doar în aceste condiții"

Scris de Sauciuc Razvan Publicat: 2 nov. 2018, 12:06

Cozmin Gușă a explicat, într-un interviu DCNews, cum ar trebui să fie făcute legile amnistiei și grațierii.

Cozmin Gușă a declarat că este de acord cu amnistia și grațierea doar cu anumite condiții."Eu sunt de acord cu amnistia și grațierea cu două condiții: cu recuperarea integrală a prejudiciului și cu amendă foarte puternică care să aducă bani statului român, adică recuperăm asta, dar mai vrem încă pe atât pentru că ai greșit. Asta la oamenii de afaceri. Iar la oamenii politici, beneficiezi de amnistie sau grațiere, ok, dar mai stai o tură sau două, ne mai vedem în 2024. (...) Până atunci rămâi om politic fără să fii consilier, consilier județean, primar, parlamentar. Cu aceste condiții. Să recuperăm pentru statul român pentru că avem multe de construit în România, cu amendă pentru cel care a greșit, să își vândă o casă, două, trei, să dea banii aici să facem un spital din alea patru case ale lui, mai ales dacă vreo două sunt prin Florida. Iar la oamenii politici, cu pauză. (...) Aducem pacea, construim, nu tot alergăm unul după alții", a declarat Cozmin Gușă.

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