Cum verifici dacă o aplicație este sigură și oficială înainte să o instalezi

Publicat 27 oct. 2026, 09:42 Actualizat 27 oct. 2026, 11:37

O aplicație sigură trebuie verificată înainte de instalare prin sursa de distribuție, identitatea dezvoltatorului, domeniul oficial, permisiunile solicitate și modul în care sunt protejate datele utilizatorului.

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