De ce Europa riscă să rămână fără protecția SUA sub Donald Trump

Președintele american Donald Trump nu acordă nicio importanță Europei ca actor politic sau strategic, susține istoricul francez Thierry Wolton, într-un interviu.
În opinia sa, pentru liderul de la Casa Albă, continentul european nu reprezintă o miză reală, iar relația cu acesta este privită strict prin prisma intereselor economice.
„Voi fi direct: lui Donald Trump nu-i pasă de Europa. Nu este problema lui. Singurele sale preocupări reale sunt Rusia și China, două puteri imperiale cu care vrea să facă afaceri sau pe care le percepe drept amenințări”, afirmă Wolton.
Istoricul subliniază că, deși Rusia nu dispune de resursele necesare pentru a-și susține ambițiile globale, China reprezintă o forță majoră, atât economic, cât și strategic.
Potrivit acestuia, Trump vede Europa doar ca pe o piață profitabilă. „Dacă există oportunități comerciale avantajoase, este mulțumit. În rest, din punct de vedere politic, Europa nu contează pentru el.
Chiar și dispariția Uniunii Europene nu ar reprezenta o problemă pentru Donald Trump”, spune Wolton, adăugând că această abordare explică lipsa de interes față de coeziunea și securitatea continentului.
Europa, tot mai vulnerabilă fără sprijinul SUA
Istoricul avertizează însă că această poziție a Washingtonului riscă să favorizeze strategia Kremlinului. În opinia sa, Donald Trump ajunge să servească, chiar și indirect, obiectivul urmărit de Vladimir Putin: slăbirea legăturii transatlantice și „finlandizarea” Europei.
Pentru ca Rusia să își extindă influența politică și economică pe continent, Europa trebuie să rămână fără garanțiile de securitate oferite de Statele Unite, explică Wolton. „Decuplarea dintre Europa și SUA este un obiectiv vechi al Uniunii Sovietice, reluat astăzi de Rusia lui Putin. Dacă America nu mai protejează Europa, aceasta devine extrem de vulnerabilă și ușor de dominat”, avertizează istoricul francez.
În acest context, viitorul NATO și al Uniunii Europene depinde tot mai mult de capacitatea liderilor europeni de a-și consolida autonomia strategică și de a-și asuma responsabilitatea propriei securități.