Fost șef de club din Liga 1, prezent la protestul care a degenerat în violențe. Ce s-a întâmplat în Piața Victoriei

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 sept. 2026, 17:53

Un fost conducător al unui club din prima ligă a fost prezent în mijlocul protestelor din Piața Victoriei, manifestație care a degenerat în confruntări violente între unii protestatari și jandarmi.

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