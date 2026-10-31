Incendiu într-un bloc din Mediaș. Aproximativ 45 de persoane au fost evacuate, iar cinci au suferit atacuri de panică

Un incendiu izbucnit vineri seara, 30 octombrie, într-un apartament din municipiul Mediaș, județul Sibiu, a mobilizat mai multe echipaje de pompieri. Aproximativ 45 de persoane s-au autoevacuat sau au fost evacuate de salvatori din blocul afectat, iar cinci persoane au avut nevoie de evaluare medicală, după ce au suferit atacuri de panică.
Incendiul a izbucnit într-un apartament situat la etajul întâi al unui bloc cu cinci etaje, de pe strada 1 Decembrie. Flăcările au fost localizate de pompieri, însă fumul a inundat întregul imobil, fiind necesare intervenții suplimentare pentru stingerea focului și ventilarea spațiilor.
„Incendiul este localizat. Întregul bloc este inundat cu fum, se lucrează pentru stingerea incendiului și pentru ventilarea spațiilor”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu.
Potrivit reprezentanților ISU, aproximativ 30 de locatari au reușit să se autoevacueze, în timp ce alte 15 persoane au fost evacuate de pompieri. Cinci persoane au fost evaluate de echipajele medicale, după ce au suferit atacuri de panică.
Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.