Incendiu într-un bloc din Mediaș. Aproximativ 45 de persoane au fost evacuate, iar cinci au suferit atacuri de panică

Un incendiu izbucnit vineri seara, 30 octombrie, într-un apartament din municipiul Mediaș, județul Sibiu, a mobilizat mai multe echipaje de pompieri. Aproximativ 45 de persoane s-au autoevacuat sau au fost evacuate de salvatori din blocul afectat, iar cinci persoane au avut nevoie de evaluare medicală, după ce au suferit atacuri de panică.

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