Social· 1 min citire

Jaf de milioane de euro la Muzeul Lalique din Franța: Hoții au furat aproximativ 20 de bijuterii

Jaf la Muzeul Lalique din Franța

Jaf la Muzeul Lalique din Franța

Scris deStoica Marian
Publicat6 iul. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net

Muzeul Lalique din localitatea Wingen-sur-Moder, estul Franței, a fost ținta unui jaf de amploare în dimineața zilei de duminică. Aproximativ 20 de bijuterii au fost furate, iar valoarea prejudiciului este estimată la câteva milioane de euro, potrivit unor surse apropiate anchetei.

Conform informațiilor furnizate pentru AFP, paguba ar putea ajunge la aproape patru milioane de euro, evaluarea fiind încă în desfășurare.

Spargerea ar fi avut loc în jurul orei 06:00, când sistemul de alarmă s-a declanșat. Jandarmeria a fost alertată de o femeie de serviciu care a ajuns prima la muzeu. La fața locului, anchetatorii au descoperit că cel puțin șase vitrine fuseseră sparte, iar autorii reușiseră deja să fugă.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt analizate, iar ancheta este coordonată de unitatea de investigații criminale a jandarmeriei din Bas-Rhin.

Muzeul Lalique era considerat un obiectiv cu risc ridicat încă de la jaful spectaculos comis la Muzeul Luvru din Paris, în octombrie 2025. Deși beneficia de măsuri suplimentare de securitate, o sursă apropiată anchetei a declarat că sistemul de protecție s-a dovedit insuficient pentru a împiedica atacul.

În urma incidentului, conducerea muzeului a anunțat închiderea temporară a instituției pentru evaluarea pagubelor și consolidarea măsurilor de securitate înainte de redeschidere.

Inaugurat în 2011, în apropierea fabricii istorice Lalique din Alsacia, muzeul găzduiește pe o suprafață de 900 de metri pătrați o impresionantă colecție de creații din sticlă și bijuterii realizate de celebrul artist René Lalique.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

jaf muzeuMuzeul Lalique hotiFranta

Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe