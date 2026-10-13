Memmingen devine cea mai populată destinație de la Aeroportul Sibiu

Publicat 13 oct. 2026, 11:32 Sursă Turnul Sfatului

Memmingen a devenit destinația cu cei mai mulți pasageri de la Aeroportul Internațional Sibiu în prima jumătate a anului 2026, depășind Londra Luton, care a condus clasamentul în ultimii doi ani.

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