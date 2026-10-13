Memmingen devine cea mai populată destinație de la Aeroportul Sibiu

Memmingen a devenit destinația cu cei mai mulți pasageri de la Aeroportul Internațional Sibiu în prima jumătate a anului 2026, depășind Londra Luton, care a condus clasamentul în ultimii doi ani.
În primele șase luni ale anului 2026, Aeroportul Internațional Sibiu (AIS) a operat zboruri regulate directe spre 14 destinații. Conform datelor din raportul Consiliului de Administrație al AIS, ruta spre Memmingen s-a clasat pe primul loc, cu aproape 50.000 de pasageri transportați.
Londra Luton a urmat pe locul al doilea, cu circa 40.000 de pasageri. Viena și München au înregistrat fiecare în jur de 28.000 de călători, în contextul în care zborurile Lufthansa spre München s-au oprit în aprilie.
Pe locurile următoare se află Karlsruhe, cu aproape 28.000 de pasageri, Dortmund, cu aproximativ 26.000, și Nürnberg, cu circa 25.000. Madrid a urmat cu circa 21.000 de pasageri, Roma Fiumicino cu 19.000, iar Milano Bergamo, rută lansată de Wizz Air pe 6 ianuarie, cu circa 18.000.
Birmingham și Hamburg, operate până la sfârșitul lui aprilie, au avut între 8.000 și 9.000 de pasageri fiecare. Frankfurt Hahn și Basel, operate până pe 9 ianuarie, au înregistrat puțin peste 1.000 de călători.
Evoluția rețelei de rute
În primul semestru din 2025, topul destinațiilor includea doar șapte rute, cu Londra Luton pe primul loc, urmată de München și Memmingen. Ordinea a fost similară în 2024, când Londra a avut 59.060 de pasageri, München 55.218, iar Memmingen 43.023.
În ianuarie 2025, Wizz Air anunța șase rute noi începând din august 2025, printre care Hamburg, Frankfurt Hahn, Basel, Roma Fiumicino și Madrid. Trei dintre ele, Hamburg, Frankfurt Hahn și Basel, nu mai erau operate la finalul primului semestru din 2026, la fel ca Birmingham.
Rețeaua de rute a fost mai largă în anii anteriori. În primul semestru din 2022, Sibiul era legat direct de 18 destinații, inclusiv prin zborurile Ryanair spre Dublin, Bologna sau Milano Malpensa și prin cele Blue Air spre Stuttgart. În 2023, numărul destinațiilor directe a fost de 14.