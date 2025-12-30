Ninsorile dau peste cap traficul! Drumuri importante acoperite de zăpadă. Avertismentul Poliției pentru șoferi

Avertismentul Poliției pentru șoferi

Ninsorile continuă să creeze probleme pe drumurile din mai multe regiuni ale țării, iar traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe anumite tronsoane importante. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că depunerile de zăpadă afectează circulația, în special în zonele montane.

Potrivit autorităților, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva se circulă în condiții de ninsoare abundentă, cu zăpadă depusă pe carosabil. Problemele sunt semnalate pe tronsoanele kilometrice 254 – 280 și 334 – 412, unde șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită.

Situații similare sunt raportate și pe Drumul Național 7, pe ruta Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între localitățile Câineni și Boița, unde carosabilul este acoperit de zăpadă, iar vizibilitatea poate fi redusă temporar.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să se pregătească temeinic înainte de a pleca la drum și să respecte regulile de circulație în condiții de iarnă:

„Înainte de a porni în călătorie, informaţi-vă cu privire la condiţiile meteorologice şi la restricţiile impuse pe traseul pe care-l aveţi de parcurs! Asiguraţi-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să puteţi efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei!”

Poliția Română mai precizează că deplasarea pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei este permisă doar autovehiculelor echipate corespunzător cu anvelope de iarnă, aceasta fiind o obligație legală.

Șoferii sunt sfătuiți să urmărească în timp real informațiile transmise de autorități și să evite deplasările inutile în zonele afectate de condițiile meteo nefavorabile.