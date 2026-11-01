Patru cutremure în zona Vrancea, cel mai puternic cu magnitudinea 3,6

România a fost afectată de patru cutremure în noaptea de sâmbătă, 31 octombrie, spre duminică, 1 noiembrie. Seismele au avut epicentrul în zona Vrancea, cu magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6.
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), activitatea seismică a început la ora 00:46. Primul seism a avut magnitudinea 3,0 și s-a produs la o adâncime de 69,9 kilometri.
Epicentrul acestui cutremur a fost localizat la 35 de kilometri sud de Focșani și la 71 de kilometri sud de Buzău.
Cel mai puternic eveniment al serii a urmat la ora 01:35, cu o magnitudine de 3,6. Seismul s-a declanșat la o adâncime de 124,4 kilometri, fiind situat la 37 de kilometri sud de Focșani și la 64 de kilometri sud de Buzău.
La ora 02:26, seismografele au înregistrat o a treia mișcare tectonică, cu magnitudinea 2,1, la o adâncime de 110,3 kilometri.
Seria de cutremure s-a încheiat spre dimineață. La ora 06:33, un seism slab, de magnitudine 2,5, a fost localizat tot în zona Vrancea, pe teritoriul județului Buzău, la o adâncime de 144,4 kilometri.
Ultimul epicentrul a fost situat la 49 de kilometri sud de Buzău, la 57 de kilometri sud de Focșani, la 67 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe și la 70 de kilometri est de Brașov.