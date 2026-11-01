Patru cutremure în zona Vrancea, cel mai puternic cu magnitudinea 3,6

Publicat 1 nov. 2026, 09:07 Sursă b1

România a fost afectată de patru cutremure în noaptea de sâmbătă, 31 octombrie, spre duminică, 1 noiembrie. Seismele au avut epicentrul în zona Vrancea, cu magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6.

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