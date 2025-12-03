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Spectacol rar pe cer, posibil miercuri noapte după puternica erupție solară X1.9

Spectacol rar pe cer, posibil miercuri noapte după puternica erupție solară X1.9

Spectacol rar pe cer, posibil miercuri noapte după puternica erupție solară X1.9

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 3 dec. 2025, 16:58

Spectacol rar pe cer, posibil miercuri noapte după puternica erupție solară X1.9

O erupție solară extrem de puternică, clasificată X1.9 de NASA, ar putea genera un fenomen neobișnuit pe cer în noaptea de miercuri spre joi. Explozia s-a produs într-un grup recent format de pete solare aflat pe marginea discului solar, considerat unul dintre cele mai impresionante din ultimii zece ani.

Datele transmise de Observatorul Solar Dynamics al NASA arată că evenimentul a provocat pentru scurt timp perturbări ale comunicațiilor radio în Australia și în anumite regiuni din Asia de Sud-Est.

Erupția a fost însoțită de o ejecție de masă coronală, un nor de particule încărcate și câmpuri magnetice care, odată ajuns în atmosfera Pământului, poate produce furtuni geomagnetice și poate afecta sateliți, rețele electrice sau sisteme de navigație.

NOAA – Agenția americană pentru observarea oceanelor și atmosferei – a emis o alertă de furtună geomagnetică pentru noaptea de miercuri, 3 decembrie, până joi, 4 decembrie. Specialiștii estimează că impactul ar putea atinge nivelul G3, clasificat drept „puternic”.

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