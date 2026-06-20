Vremea pe 20 iunie 2026. Temperaturile explodează în România: canicula își face simțită prezența

Vara intră într-o nouă etapă în România, iar temperaturile cresc semnificativ începând de sâmbătă, 20 iunie 2026. Meteorologii anunță o încălzire accentuată în majoritatea regiunilor țării, cu valori termice neobișnuit de ridicate pentru această perioadă și cu un disconfort termic în creștere, mai ales în vest și sud.
În unele zone, indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge la pragul critic de 80 de unități, semn că populația va resimți din plin efectele căldurii.
Vreme de vară autentică în aproape toată țara
După o noapte liniștită, cu cer variabil și temperaturi minime cuprinse între 8 și 20 de grade Celsius, ziua de sâmbătă aduce o încălzire considerabilă.
Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în Banat și Crișana, unde maximele vor urca până la 34 de grade Celsius. Valorile termice vor fi deosebit de ridicate și în Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și în vestul Olteniei.
Pe litoral și în nordul Moldovei vremea va fi mai blândă, cu maxime cuprinse între 26 și 29 de grade Celsius.
Disconfort termic accentuat în vestul țării
Specialiștii avertizează că în Câmpia de Vest indicele temperatură-umezeală va atinge izolat nivelul critic de 80 de unități, ceea ce va amplifica senzația de căldură resimțită de populație.
Deși vremea va fi predominant frumoasă, după-amiaza și seara sunt așteptate fenomene de instabilitate atmosferică în zonele montane și submontane, precum și izolat în regiunile sudice, centrale și estice.
Averse torențiale și grindină în anumite regiuni
Meteorologii anunță că norii de furtună se vor dezvolta local în cursul după-amiezii, aducând averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.
Cantitățile de apă pot depăși pe alocuri 20-25 de litri pe metru pătrat, în special în zonele montane, iar izolat există riscul apariției grindinei de mici dimensiuni.
Rafalele de vânt pot atinge viteze de 40-50 km/h în timpul fenomenelor convective.
Cum va fi vremea în București
Locuitorii Capitalei vor resimți din plin încălzirea vremii. Temperaturile maxime vor ajunge la 30-32 de grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa între 16 și 19 grade.
Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara există șanse reduse pentru apariția unor averse slabe. Vântul va sufla slab până la moderat.
Canicula se extinde duminică
Ziua de duminică va aduce un nou val de căldură. În Banat, Crișana, Oltenia și în vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru a doua jumătate a lunii iunie.
În vestul și sud-vestul țării vor apărea primele episoade de caniculă locală, cu temperaturi de până la 35-36 de grade Celsius. Disconfortul termic va deveni accentuat, iar indicele ITU va depăși pragul critic în mai multe zone.
Săptămâna începe cu temperaturi sufocante
Luni și marți, vremea va rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării. În regiunile vestice, sudice și centrale, temperaturile vor continua să depășească frecvent 33-34 de grade Celsius.
În paralel, instabilitatea atmosferică va genera episoade de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii locale, în special la munte și în regiunile intracarpatice.
Ce urmează în a doua parte a săptămânii
Potrivit estimărilor meteorologice, vremea va rămâne predominant călduroasă și în intervalul miercuri-vineri. Disconfortul termic va continua să fie ridicat în sudul și sud-vestul țării, în timp ce zonele de deal și de munte vor fi afectate de episoade repetate de instabilitate atmosferică.
În București, temperaturile vor continua să crească treptat, iar senzația de sufocare va deveni tot mai accentuată pe parcursul zilei, mai ales în zonele aglomerate ale orașului.
Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul prânzului, consumul adecvat de lichide și limitarea efortului fizic în orele cu temperaturi maxime.