Ciclism: Tadej Pogacar a câștigat Turul Franței

Ediția cu numărul 113 a Turului Franței s-a încheiat cu triumful ciclistului sloven Tadej Pogacar (UAE Emirates), care s-a impus pentru a cincea oară în Marea Buclă, după ce etapa a 21-a, ultima, a consemnat duminică victoria olandezului Mathieu van der Poel (Alpecin) pe Champs-Elysees, transmite AFP.
Tadej Pogacar a egalat astfel recordul de victorii în Turul Franței, deținut de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault și Miguel Indurain
Slovenul, care s-a desprins alături de Mathieu van der Poel după un efort spectaculos pe Butte Montmartre, a încheiat în clasamentul general cu un avans de 6 minute și 26 de secunde față de belgianul Remco Evenepoel (Red Bull - Bora - Hansgrohe) și de 9 minute și 42 de secunde față de coechipierul său mexican Isaac Del Toro.
Francezul Paul Seixas (Decathlon) a încheiat pe locul al patrulea, o performanță excepțională la vârsta de 19 ani.
Ultima etapă, scurtată la 89 km în urma redistribuirii forțelor de securitate mobilizate din cauza incendiilor din Franța, s-a ridicat din nou la înălțimea tuturor așteptărilor, oferind un final palpitant.
Apoi, cei doi mari rivali din cursele de o zi au colaborat impecabil pentru a ține la distanță plutonul sprinterilor și pe olandezul Olav Kooij, care era lansat de Paul Seixas, acesta din urmă îndeplinind exemplar rolul de coechipier de elită.
Atunci olandezul a făcut un ultim efort pentru a câștiga la limită în fața sprinterului Jasper Philipsen, coechipierul său de la Alpecin, și a purtătorului tricoului verde, Mads Pedersen, care a fost, din nou, foarte agresiv.
Acest final foarte spectaculos încheie cea de-a 113-a ediție, dominată de la început până la sfârșit de Pogacar, care, la 27 de ani, devine cel mai tânăr rutier din istorie ce câștigă un al cincilea Tur, adjudecându-și totodată cinci victorii de etapă pe parcurs.
AGERPRES