Legendarul Robin Haase revine la Sibiu Open

Articol scris de Scris de Andra Marinescu

Luni, 16 Septembrie, începe cea de-a opta ediție a celui mai important turneu de tenis masculin din România, Sibiu Open. Sâmbătă și duminică îi putem vedea pe toți jucătorii ce vor intra pe tablourile principale au programate sesiuni de antrenamente. Duminică, 15 septembrie, la ora 10, se va trage la sorți Tabloul Principal de Simplu, și la ora 12 Tabloul Principal de Dublu. Luni, la ora 10, au loc primele meciuri din calificări, urmate imediat de primul tur din Tabloul Principal de Simplu. Dotat cu premii totale în valoare de 50.000 de dolari, Sibiu Open este unul dintre ultimele turnee ce se desfășoară pe zgură în calendarul anual, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care este atractiv pentru jucătorii ce preferă turneele pe zgură. În ultimii ani, jucători importanți din circuitul mondial au ales să joace în turneul de la Sibiu. Olandezul Robin Haase a câștigat ediția 2016 a Sibiu Open iar în 2017, la turneu a participat un alt veteran al circuitului ATP, spaniolul Tommy Robredo. După o pauză de doi ani, campionul din 2016, Robin Haase, a revenit la Sibiu în încercarea de a câștiga un nou titlu în turneul Challenger. De altfel, Haase este unul dintre puținii jucători de tenis din lume ce a participat la ultimele 36 de turnee de Grand Slam pe Tabloul Principal, ceea ce îl face, de departe, cel mai experimentat jucător de la Sibiu Open. Principalul favorit al ediției din acest an este slovenul Blaz Rola, ocupant al locului 127 în clasamentul ATP. Rola este un nume mult mai cunoscut peste ocean, unde a fost campion atât la simplu cât și la dublu în circuitul universitar NCAA. El face parte din echipa de Cupa Davis a Sloveniei și cea mai bună clasare ATP a fost locul 78. Un alt jucător foarte experimentat în turneele Challenger este favoritul numărul 3, portughezul Pedro Sousa. A reușit să acceadă în prima 100 de jucători în clasamentul ATP după ce a câștigat nu mai puțin de șapte titluri în turneele Challenger și a disputat alte cinci finale. Unul dintre cei mai buni jucători ai Ungariei vine și el la Sibiu Open. Deși nu a urcat niciodată mai sus de locul 130 ATP, Attila Balasz se poate lăuda cu un număr record de titluri naționale în Ungaria, nu mai puțin de șase. Nikola Milojevic, din Serbia, este o altă tânără speranță ce promite să continue ascensiunea spre top 100 ATP. Câștigător al turneului ITF Junior în anul 2013, Milojevic a fost selecționat în echipa de Cupa Davis a Serbiei. Tot cu un juniorat extrem de reușit se poate lăuda și Pedro Martinez. Spaniolul a câștigat Roland Garros-ul la juniori iar în clasamentul ATP a urcat până pe locul 126. Tuturor celor de mai sus și multor alți jucători importanți din clasamentul mondial li se va opune Dragoș Dima, campionul en-titre al turneului. Dima a câștigat turneul de anul trecut după ce a trecut în finală de olandezul Jelle Sels, jucător ce a intrat pe tabloul principal al competiției după ce a câștigat turneul de calificări. Dima a învins cu 6/2, 6/1 și a ridicat pentru prima dată deasupra capului un trofeu ATP Challenger. Accesul la toate partidele este gratuit, cu excepția ultimelor două zile de competiție. Sâmbătă, 21 septembrie, biletul la cele două semifinale de simplu și la finala de dublu va costa 20 de lei iar duminica, 22 septembrie, biletul la marea finală a turneului va costa 40 de lei. Biletele pot fi achiziționate de la recepția complexului sportiv Pamira. Tot duminica, de la ora 11, va avea loc și tradiționalul eveniment dedicat copiilor, Sibiu Open Kids Day, unde cei mici vor avea de ales dintre o varietate de sporturi și alte surprize pregătite de organizatori.

