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Sport· 1 min citire
Șumudică mai pregătește mutări în Gruia. Încă două transferuri pentru noul obiectiv al celor de la CFR Cluj
Marius Șumudică
După o campanie masivă pe piața transferurilor, tehnicianul ardelenilor anunță că echipa țintește cu forțe proaspete calificarea în play-off.
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