Un bărbat din Sibiu și-a pierdut tatăl infectat cu SARS-CoV-2, iar a doua zi după înmormântare a fost sunat de DSP Sibiu și întrebat care este starea de sănătate a părintelui, în condițiile în care tot DSP a avizat ieșirea din carantină a mamei, pentru a-și conduce pe ultimul drum soțul.

Ilie Brad nu își poate reveni din șocul pierderii tatălui său, la puțin timp după ce l-a dus la spital pentru o afecțiune minoră, de care se trata de obicei la Cluj.

Din cauza unei operații nereușite, din urmă cu 18 ani, făcută la Sibiu, Ilie Elisei Brad avea nevoie, o dată la 2 – 3 ani, de o aspirare internă și mergea de fiecare dată la Cluj-Napoca.

Anul acesta, din cauza pandemiei de COVID-19, familia a decis să îl ducă pe bătrân la Sibiu.

„I-am făcut test COVID-19 la privat, a ieșit negativ. Dar nu am mers imediat. Când am decis să mergem, totuși, am mers prin UPU, acolo i-a făcut un nou test COVID-19, cel anterior fiind expirat. După 24 de ore testul a fost pozitiv și pus pe tratament pentru COVID”, spune Ilie Brad, fiul lui Ilie Elisei Brad.

Familia nu crede, însă, că bătrânul a fost infectat cu SARS-CoV-2, ci că febra pe care o avea era din cauza afecțiunii de care suferea.

„Miercurea trecută am avut un rezultat negativ făcut la un laborator din Sibiu. Din cauza operației la fiere, care nu a reușit, colecta undeva ceva mizerie și mergeam la Cluj să îl aspire. Când se întâmpla asta, se îngălbenea, făcea febră și știam ce are. Acum am aflat că procedura aceasta se face și la Sibiu. Am reușit să luăm legătura cu medicul și ne-a spus că dacă mergem cu un test negativ situația se rezolvă într-o zi și îl lasă și acasă. Am făcut acest test, a fost negativ. Am ajuns la medicul de familie, l-a consultat, ne-a spus sigur este o indigestie pentru că nu îl durea abdomenul când îl apăsa. Așa că nu l-am dus la spital și testul a expirat, el a continuat cu febră, cam până în 38, exact simptomele lui pe care le știam”, spune Camelia Brad, nora bărbatului decedat.

Pentru că nu ceda febra, familia Brad l-a dus pe bărbatul de 79 de ani la UPU Sibiu, unde i s-a făcut un nou test, care a ieșit pozitiv. Acest lucru se întâmpla, sâmbătă, în 31 octimbrie. Fiul și nora lui Ilie Elisei Brad nu cred, însă acest lucru, mai ales că toată familia a fost alături de el și niciunul dintre membri nu este infectat, nici măcar soția, care are 78 de ani.

Continuarea, AICI.

Sursa: Realitatea de Sibiu