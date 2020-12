IPJ Sibiu anunță producerea unui accident rutier, pe DN1.

Incientul rutier s-a produs la Porumbacu de Jos. Traficul este blocat total. În accident rutier sunt implicate două autoturisme.

UPDATE IPJ SIBIU – DN 1, la intrarea in Porumbacu de Jos, un sofer in varsta de 29 de ani, din Bacau, in timp ce conducea spre Brasov un autoturism cu volan pe dreapta, in curba la dreapta, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar, din sens opu,s de catre un brasovean in varsta de 59 de ani. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a soferului din Bacau si a pasagerei din autoturismul condus regulamentar, o femeie in varsta de 54 de ani, din Brasov.

In continuare, trafic blocat total.

Foto: DRDP Brașov

Sursa: Realitatea de Sibiu