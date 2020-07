Regele romilor, Dorin Cioabă, s-a internat joi, la prânz, într-un spital din Sibiu cu suspiciune de coronavirus.

Liderul romilor a declarat că a participat recent la un eveniment în Pitești, alături de câțiva oameni confirmați ulterior, și din acest motiv a luat decizia de a se interna preventiv.

”Eu sunt diabetic și, din cauza faptului că am fost în contact cu câțiva oameni care acum sunt bolnavi, am zis să îmi fac niște investigații”, spune Dorin Cioabă despre internarea sa la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu. Dorin Cioabă a decis să își facă testul de detectare a infecției cu SARS-CoV-2 după ce a participat la un eveniment în urma căruia mai multe persoane s-au dovedit a fi bolnave de Covid-19.

”Cu câțiva colegi din Stabor am fost la o împăcare, la o judecată în Pitești. Noi ne-am întâlnit cu câteva persoane la o terasă, am discutat. După aceea, cei trei colegi cu care am fost au avut probleme respiratorii, s-au internat. Am zis că am stat cu ei, sunt și diabetic, și am venit să îmi fac un test. Deocamdată, rezultatul este concludent doar în proporție de 60%, nu este, deocamdată, foarte clară situația. Au fost niște erori, iar mâine mă voi testa din nou. Pentru orice eventualitate am zis, dacă așa e și legea așa, să vin să continui investigațiile”, descrie Dorin Cioabă, citat de Turnul Sfatului.