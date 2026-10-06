Autobuzele Tursib, implicate în 218 evenimente rutiere într-un singur an. Compania își asigură o flotă de aproape 178 de milioane de lei
Accidente rutiere
Autobuzele Tursib au fost implicate în 218 evenimente rutiere în 2023. Compania a raportat 1.399 de cazuri în 15 ani și introduce noi măsuri de siguranță.
Autobuzele companiei de transport public Tursib Sibiu au fost implicate în 218 evenimente rutiere în 2023, acesta fiind cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimii 15 ani. Datele apar în documentația pentru licitația privind asigurarea flotei Tursib pentru anul 2027, potrivit Turnul Sfatului.
În perioada 2011-2025, autobuzele Tursib au fost implicate în 1.399 de evenimente rutiere, pentru care au fost deschise sute de dosare de daună CASCO și RCA.
Compania spune că a luat mai multe măsuri pentru creșterea siguranței în trafic, inclusiv prin instruirea șoferilor și introducerea unor sisteme de monitorizare bazate pe inteligență artificială.
218 evenimente rutiere într-un singur an
Potrivit datelor din caietul de sarcini întocmit de Tursib, anul 2023 a fost cel mai problematic din perspectiva numărului de evenimente rutiere.
În acel an, autobuzele companiei au fost implicate în 218 evenimente, de peste trei ori mai multe decât media înregistrată în perioada 2011-2019.
Evoluția numărului de evenimente arată o creștere importantă după anul 2021:
2021 – 84 de evenimente;
2022 – 139;
2023 – 218;
2024 – 164;
2025 – 144;
2026 – 100 de evenimente în primele șapte luni.
În total, între 2011 și 2025 au fost înregistrate 1.399 de evenimente rutiere în care au fost implicate autobuzele Tursib.
Numărul evenimentelor a scăzut după recordul din 2023
Datele companiei indică o reducere a numărului de evenimente după vârful atins în 2023.
În 2024 au fost raportate 164 de cazuri, iar în 2025 numărul a coborât la 144. În primele șapte luni ale anului 2026 au fost consemnate alte 100 de evenimente.
Raportarea la numărul de călători oferă însă o perspectivă diferită. În 2023 au fost înregistrate 5,5 evenimente la un milion de călători, în timp ce indicatorul a scăzut la 3,8 în 2024 și la 3,4 în 2025.
Tursib transportă în prezent, potrivit datelor oficiale, aproximativ 111.000 de călători pe zi, cu o flotă de 162 de autobuze care parcurg zilnic peste 57.000 de kilometri.
Câte dosare de daună au fost deschise
În perioada 2011-2025, cele 1.399 de evenimente rutiere au generat 474 de dosare CASCO și 607 dosare RCA.
Și aici există diferențe importante de la un an la altul. În 2025, Tursib a avut 106 dosare CASCO, față de 44 în anul precedent.
În schimb, numărul dosarelor RCA a coborât de la 42 în 2024 la 38 în 2025. În primele șapte luni din 2026 au fost înregistrate 12 astfel de dosare, scrie Turnul Sfatului.
Accidentele în care au fost implicați călători sunt mult mai rare. În perioada analizată, între zero și șase pasageri au fost despăgubiți anual, iar din 2016 numărul nu a depășit două cazuri într-un singur an.
Tursib introduce măsuri pentru creșterea siguranței
Conducerea Tursib susține că a intensificat măsurile de prevenire a evenimentelor rutiere.
Una dintre schimbări este creșterea frecvenței ședințelor dedicate siguranței circulației, de la o întâlnire pe lună la una pe săptămână.
Totodată, compania a introdus în organigramă funcții dedicate siguranței circulației și integrării conducătorilor auto. Printre responsabilități se numără instruirea șoferilor în domeniul conducerii defensive, analiza evenimentelor rutiere și pregătirea acestora cu privire la modificările legislative.
Camere cu inteligență artificială pe autobuzele Tursib
O altă măsură anunțată de companie este instalarea unor camere video cu inteligență artificială pe autobuze.
Sistemele vor permite monitorizarea evenimentelor din trafic și a stilului de condus al șoferilor. Potrivit Tursib, scopul este identificarea și remedierea cât mai rapidă a eventualelor probleme.
Măsura vine în contextul în care compania încearcă să reducă numărul de evenimente rutiere și să îmbunătățească siguranța călătorilor.
Flota Tursib are o valoare asigurată de aproape 178 de milioane de lei
Tursib a lansat procedura pentru asigurarea flotei și a altor active ale companiei pentru anul 2027.
Lotul destinat asigurării CASCO include 167 de vehicule. Cele 154 de autobuze și minibuze au o valoare asigurată totală de aproximativ 177,6 milioane de lei, fără TVA.
Este important de precizat că această sumă reprezintă valoarea asigurată a vehiculelor, nu suma plătită de Tursib pentru polițele de asigurare.
Cele mai valoroase vehicule din flotă sunt cele 30 de autobuze electrice Karsan e-ATA, fiecare având o valoare asigurată de 2,475 milioane de lei.
Tursib asigură și călătorii
Procedura de achiziție pentru 2027 include și asigurarea călătorilor și a bagajelor.
Potrivit documentației, pentru călători sunt prevăzute despăgubiri de până la 30.000 de lei în caz de deces sau invaliditate, precum și indemnizații pentru spitalizare și perioada de convalescență.
Asigurarea este valabilă atât în autobuze, cât și în autogări și în stațiile Tursib, în condițiile prevăzute în documentația de achiziție.
1.399 de evenimente rutiere în 15 ani
Datele publicate în documentația Tursib arată că numărul evenimentelor rutiere a crescut semnificativ începând cu 2022, după o perioadă în care compania înregistra, în medie, aproximativ 63 de evenimente pe an.
După recordul de 218 evenimente în 2023, situația a început să se îmbunătățească, ajungând la 144 de cazuri în 2025.
În paralel, Tursib încearcă să reducă riscurile prin instruirea șoferilor, analiza incidentelor și utilizarea tehnologiei pentru monitorizarea traficului și a comportamentului la volan.
Compania de transport public din Sibiu operează în prezent zeci de trasee urbane și metropolitane și deservește peste 200.000 de locuitori din municipiul Sibiu și zona deservită.mplicate în 218 evenimente rutiere într-un singur an. Compania își asigură o flotă de aproape 178 de milioane de lei
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