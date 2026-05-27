Cod galben de furtuni și vijelii în mai multe regiuni din România după valul de căldură - HARTA

Vremea se schimbă brusc în România după zilele cu temperaturi apropiate de caniculă. Meteorologii anunță furtuni, vijelii și intensificări puternice ale vântului în mai multe regiuni din țară, iar pentru unele zone au fost emise atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și vânt puternic.

După maxime care au trecut de 30 de grade în multe regiuni, un front atmosferic rece începe să traverseze țara și aduce o răcire accentuată a vremii, însoțită de ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Potrivit meteorologilor, miercuri, 27 mai, până joi seară, instabilitatea atmosferică va afecta nord-vestul, nordul, estul țării, dar local și regiunile din centru și sud-est.

Vor fi perioade cu vijelii și intensificări ale vântului, rafalele urmând să atingă în general viteze de 40 până la 60 km/h. În același timp, sunt așteptate averse torențiale și descărcări electrice, iar pe arii restrânse poate cădea grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 10-20 l/mp, ceea ce poate provoca acumulări rapide de apă și probleme în zonele joase.

Cod galben de furtuni pentru Maramureș, nordul Transilvaniei și Moldova

Meteorologii au emis și un cod galben de instabilitate atmosferică valabil miercuri, între orele 12:00 și 23:00, pentru Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei. În aceste regiuni, vremea se va manifesta prin vijelii puternice, rafale de 50-70 km/h și, izolat, chiar peste 80 km/h. Sunt așteptate și ploi torențiale, descărcări electrice frecvente și grindină de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de apă pot ajunge local la 15-25 l/mp în doar câteva ore.

Joi, vânt puternic în mare parte din țară

Joi, 28 mai, vremea rămâne instabilă, însă principalul fenomen va fi vântul puternic. Un nou cod galben intră în vigoare de la ora 08:00 și este valabil până la ora 21:00. Sunt vizate Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h, iar la munte, în Carpații Meridionali și Occidentali, vântul poate sufla cu 70-90 km/h. Meteorologii avertizează că intensificările de vânt pot provoca ruperea unor crengi, căderea obiectelor aflate pe balcoane sau dificultăți în trafic, în special pentru șoferii vehiculelor de mari dimensiuni.

Temperaturile scad după episodul de căldură

Schimbarea de vreme vine după mai multe zile foarte calde, în care temperaturile au depășit pragul de 30 de grade în multe regiuni ale țării. Odată cu pătrunderea masei de aer rece, valorile termice vor scădea semnificativ, iar vremea va deveni mai răcoroasă spre finalul săptămânii. Meteorologii spun că fenomenele de instabilitate pot apărea rapid și recomandă populației să urmărească actualizările oficiale ale avertizărilor meteo, mai ales în zonele aflate sub cod galben.