Copil de 7 ani, în stare gravă după ce a înghițit un capac de cariocă. Băiatul a ajuns de urgență la spital

Momente dramatice într-o localitate din județul Botoșani, unde un copil în vârstă de 7 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a înghițit un capac de cariocă.

Cum s-a produs nefericitul eveniment?

Incidentul a provocat panică în rândul familiei, iar la fața locului au fost solicitate de urgență echipajele medicale. Potrivit primelor informații, băiatul a fost găsit de cadrele medicale în stare de semiconștiență și cu dificultăți severe de respirație.

Salvatorii au intervenit rapid și au început imediat manevrele necesare pentru eliminarea corpului străin care îi bloca respirația. După acordarea primului ajutor și stabilizarea copilului, acesta a fost transportat de urgență la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Medicii continuă monitorizarea stării de sănătate a băiatului, având în vedere gravitatea situației și riscul de complicații provocate de blocarea căilor respiratorii.

Autoritățile și cadrele medicale atrag atenția părinților să fie extrem de vigilenți și să nu lase la îndemâna celor mici obiecte care pot deveni un real pericol pentru viața acestora.