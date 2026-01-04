Închisoarea celebră din SUA în care vor fi deținuți Nicolas Maduro și soția lui

Nicolas Maduro și soția sa vor aștepta procesul în închisoare

Un avion care îi transporta pe preşedintele venezuelean capturat Nicolás Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores, a ajuns sâmbătă la baza aeriană Stewart Air National Guard din New York, relatează CNN.

Liderul venezuelean urmează să fie judecat săptămâna viitoare la tribunalul federal din Manhattan pentru acuzaţii legate de droguri şi arme.

Între timp vor fi duși la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, o închisoare celebră pentru că acolo au fost închiși vedetele Sean "Diddy" Combs și R Kelly.

Preşedintele venezuelean a sosit duminică dimineață la o bază militară din SUA. El a fost dus la sediul Administrației pentru Combaterea Drogurilor din SUA din New York și acuzat de trafic de droguri și arme, înainte de a fi dus la centrul din Brooklyn. El a negat anterior că ar fi liderul unui cartel de droguri.

Tot dimineață, contul oficial de răspuns rapid al Casei Albe a postat un videoclip cu ceea ce părea a fi o plimbare a liderului venezuelean destituit Nicolás Maduro la sediul pentru Combaterea Drogurilor din SUA din New York.

„Plimbare”, a scris Rapid Response 47 deasupra videoclipului, care îl arată pe Maduro, îmbrăcat într-un hanorac negru cu glugă, mergând pe un hol cu un covor albastru pe care scrie „DEA NYD”. Maduro a fost procesat și i s-au luat amprentele.

Videoclipul îl arată pe Maduro, încătușat și mergând alături de agenții DEA, încercând să vorbească engleza după ce a ajuns pe teritoriul american.